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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Филипп (Иванов)
г.Витебск
Рождение ребёнка
1826
Сын: Тихон (Сильвестров)
Отец ребёнка: Филипп (Иванов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1826
Сын: Егор Филиппов
Отец ребёнка: Филипп (Иванов)
г.Витебск
Рождение ребёнка
До 1828
Дочь: Анна Филиппова
Отец ребёнка: Филипп (Иванов)
г.Витебск