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Эртте Адам Иванович

Место рождения

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

28.10.1852

Дата смерти

12.02.1932

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1852

Отец: Эртте Иван Георгиевич

Мать: Эртте (Саволайнен) Мария Даниэлевна

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
22.12.1874

Жена: Эртте (Ханнолайнен) Мария Степановна

Рождение ребёнка
22.01.1878

Сын: Эртте Степан Адамович

Мать ребёнка: Эртте (Ханнолайнен) Мария Степановна

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
16.02.1893

Сын: Эртте Павел Адамович

Мать ребёнка: Эртте (Ханнолайнен) Мария Степановна

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1895

Дочь: (Эртте) Ева Адамовна

Мать ребёнка: Эртте (Ханнолайнен) Мария Степановна

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1898

Дочь: Хотокайнен (Эртте) Анна Адамовна

Мать ребёнка: Эртте (Ханнолайнен) Мария Степановна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1901

Дочь: (Эртте) Софья Адамовна

Мать ребёнка: Эртте (Ханнолайнен) Мария Степановна

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
12.02.1932

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