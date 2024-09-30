Эртте Адам Иванович
Место рождения
Дата рождения28.10.1852
Дата смерти12.02.1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1852
Бракосочетание
22.12.1874
Рождение ребёнка
22.01.1878
Мать ребёнка: Эртте (Ханнолайнен) Мария Степановна
Рождение ребёнка
16.02.1893
Сын: Эртте Павел Адамович
Мать ребёнка: Эртте (Ханнолайнен) Мария Степановна
Рождение ребёнка
22.02.1895
Дочь: (Эртте) Ева Адамовна
Мать ребёнка: Эртте (Ханнолайнен) Мария Степановна
Рождение ребёнка
15.06.1898
Дочь: Хотокайнен (Эртте) Анна Адамовна
Мать ребёнка: Эртте (Ханнолайнен) Мария Степановна
Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1901
Дочь: (Эртте) Софья Адамовна
Мать ребёнка: Эртте (Ханнолайнен) Мария Степановна
Смерть
12.02.1932