Эртте (Саволайнен) Мария Даниэлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭртте (Саволайнен) Мария Даниэлевна

Эртте (Саволайнен) Мария Даниэлевна

Место рождения

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

15.10.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Эртте) София Ивановна

Отец ребёнка: Эртте Иван Георгиевич

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
29.06.1843

Муж: Эртте Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
05.07.1845

Сын: Эртте Абрам Иванович

Отец ребёнка: Эртте Иван Георгиевич

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1852

Сын: Эртте Адам Иванович

Отец ребёнка: Эртте Иван Георгиевич

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1855

Сын: Эртте Пауль Иванович

Отец ребёнка: Эртте Иван Георгиевич

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1858

Дочь: (Эртте) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Эртте Иван Георгиевич

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1861

Дочь: Эртте (Эртте) Ева Ивановна

Отец ребёнка: Эртте Иван Георгиевич

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.