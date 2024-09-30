Эртте (Саволайнен) Мария Даниэлевна
Место рождения
Дата рождения15.10.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Эртте) София Ивановна
Отец ребёнка: Эртте Иван Георгиевич
Бракосочетание
29.06.1843
Рождение ребёнка
05.07.1845
Сын: Эртте Абрам Иванович
Отец ребёнка: Эртте Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
28.10.1852
Сын: Эртте Адам Иванович
Отец ребёнка: Эртте Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
30.01.1855
Сын: Эртте Пауль Иванович
Отец ребёнка: Эртте Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
02.08.1858
Дочь: (Эртте) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Эртте Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
02.01.1861
Дочь: Эртте (Эртте) Ева Ивановна
Отец ребёнка: Эртте Иван Георгиевич
Смерть
Неизвестно