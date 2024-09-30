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Эртте Пауль Иванович

Место рождения

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

30.01.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1855

Отец: Эртте Иван Георгиевич

Мать: Эртте (Саволайнен) Мария Даниэлевна

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
18.06.1878

Жена: Эртте (Кяйвяряйнен) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
14.02.1882

Сын: Эртте Иван Павлович

Мать ребёнка: Эртте (Кяйвяряйнен) Мария Андреевна

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1888

Сын: Эртте Андрей Павлович

Мать ребёнка: Эртте (Кяйвяряйнен) Мария Андреевна

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1893

Сын: Эрттё Адам Павлович

Мать ребёнка: Эртте (Кяйвяряйнен) Мария Андреевна

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1897

Сын: Эртте Степан Павлович

Мать ребёнка: Эртте (Кяйвяряйнен) Мария Андреевна

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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