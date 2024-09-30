Эртте Пауль Иванович
Место рождения
Дата рождения30.01.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1855
Бракосочетание
18.06.1878
Рождение ребёнка
14.02.1882
Сын: Эртте Иван Павлович
Мать ребёнка: Эртте (Кяйвяряйнен) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
10.01.1888
Мать ребёнка: Эртте (Кяйвяряйнен) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
05.02.1893
Сын: Эрттё Адам Павлович
Мать ребёнка: Эртте (Кяйвяряйнен) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
11.12.1897
Мать ребёнка: Эртте (Кяйвяряйнен) Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно