Эртте (Эртте) Екатерина Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭртте (Эртте) Екатерина Адамовна

Эртте (Эртте) Екатерина Адамовна

Место рождения

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

17.10.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эртте Иван Петрович

Рождение ребёнка
19.06.1902

Сын: Эртте Петр Иванович

Отец ребёнка: Эртте Иван Петрович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1904

Дочь: Виролайнен (Эртте) Ева Ивановна

Отец ребёнка: Эртте Иван Петрович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
09.03.1911

Дочь: (Эртте) Хильма Ивановна

Отец ребёнка: Эртте Иван Петрович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1913

Сын: Эртте Константин Иванович

Отец ребёнка: Эртте Иван Петрович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1914

Дочь: (Эртте) Айно Ивановна

Отец ребёнка: Эртте Иван Петрович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1916

Дочь: (Эртте) Лемпи Ивановна

Отец ребёнка: Эртте Иван Петрович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1918

Дочь: (Эртте) Люли Ивановна

Отец ребёнка: Эртте Иван Петрович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1921

Сын: Эртте Эйно Иванович

Отец ребёнка: Эртте Иван Петрович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.