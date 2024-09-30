Эртте (Эртте) Екатерина Адамовна
Место рождения
Дата рождения17.10.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Эртте Иван Петрович
Рождение ребёнка
19.06.1902
Сын: Эртте Петр Иванович
Отец ребёнка: Эртте Иван Петрович
Рождение ребёнка
20.06.1904
Дочь: Виролайнен (Эртте) Ева Ивановна
Отец ребёнка: Эртте Иван Петрович
Рождение ребёнка
09.03.1911
Дочь: (Эртте) Хильма Ивановна
Отец ребёнка: Эртте Иван Петрович
Рождение ребёнка
18.03.1913
Сын: Эртте Константин Иванович
Отец ребёнка: Эртте Иван Петрович
Рождение ребёнка
26.06.1914
Дочь: (Эртте) Айно Ивановна
Отец ребёнка: Эртте Иван Петрович
Рождение ребёнка
29.10.1916
Дочь: (Эртте) Лемпи Ивановна
Отец ребёнка: Эртте Иван Петрович
Рождение ребёнка
26.03.1918
Дочь: (Эртте) Люли Ивановна
Отец ребёнка: Эртте Иван Петрович
Рождение ребёнка
22.09.1921
Сын: Эртте Эйно Иванович
Отец ребёнка: Эртте Иван Петрович
Смерть
Неизвестно