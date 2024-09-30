Эртте (Ханнолайнен) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эртте (Ханнолайнен) Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.12.1874

Муж: Эртте Адам Иванович

Рождение ребёнка
22.01.1878

Сын: Эртте Степан Адамович

Отец ребёнка: Эртте Адам Иванович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
16.02.1893

Сын: Эртте Павел Адамович

Отец ребёнка: Эртте Адам Иванович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1895

Дочь: (Эртте) Ева Адамовна

Отец ребёнка: Эртте Адам Иванович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1898

Дочь: Хотокайнен (Эртте) Анна Адамовна

Отец ребёнка: Эртте Адам Иванович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1901

Дочь: (Эртте) Софья Адамовна

Отец ребёнка: Эртте Адам Иванович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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