Эртте (Ханнолайнен) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.12.1874
Муж: Эртте Адам Иванович
Рождение ребёнка
22.01.1878
Отец ребёнка: Эртте Адам Иванович
Рождение ребёнка
16.02.1893
Сын: Эртте Павел Адамович
Отец ребёнка: Эртте Адам Иванович
Рождение ребёнка
22.02.1895
Дочь: (Эртте) Ева Адамовна
Отец ребёнка: Эртте Адам Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1898
Дочь: Хотокайнен (Эртте) Анна Адамовна
Отец ребёнка: Эртте Адам Иванович
Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1901
Дочь: (Эртте) Софья Адамовна
Отец ребёнка: Эртте Адам Иванович
Смерть
Неизвестно