Эртте Павел Адамович
Место рождения
Дата рождения16.02.1893
Дата смерти07.02.1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1893
Бракосочетание
11.09.1927
Рождение ребёнка
20.02.1929
Дочь: (Эртте) Сельма Павловна
Мать ребёнка: Эртте (Халцонен) Екатерина Иосифовна
Смерть
07.02.1931
Рождение ребёнка
17.04.1931
Дочь: (Эртте) Алина Павловна
Мать ребёнка: Эртте (Халцонен) Екатерина Иосифовна
Рождение ребёнка
06.09.1932
Сын: Эртте ? Павлович
Мать ребёнка: Эртте (Халцонен) Екатерина Иосифовна