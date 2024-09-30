Эртте Павел Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭртте Павел Адамович

Эртте Павел Адамович

Место рождения

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

16.02.1893

Дата смерти

07.02.1931

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1893

Отец: Эртте Адам Иванович

Мать: Эртте (Ханнолайнен) Мария Степановна

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
11.09.1927

Жена: Эртте (Халцонен) Екатерина Иосифовна

Рождение ребёнка
20.02.1929

Дочь: (Эртте) Сельма Павловна

Мать ребёнка: Эртте (Халцонен) Екатерина Иосифовна

Смерть
07.02.1931
Рождение ребёнка
17.04.1931

Дочь: (Эртте) Алина Павловна

Мать ребёнка: Эртте (Халцонен) Екатерина Иосифовна

Рождение ребёнка
06.09.1932

Сын: Эртте ? Павлович

Мать ребёнка: Эртте (Халцонен) Екатерина Иосифовна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.