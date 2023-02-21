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Кутырев Андрей Панкратьевич

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Место рождения

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Кутырев Панкратий Алексеевич

Мать: Кутырева Агафья

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Кристина

Мать ребёнка: Кутырева Татьяна Емельяновна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1815

Сын: Кутырев Никита Андреевич

Мать ребёнка: Кутырева Татьяна Емельяновна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутырева Татьяна Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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