Кутырев Панкратий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутырев Панкратий Алексеевич

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Место рождения

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1746 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1787

Сын: Кутырев Сафрон Панкратьевич

Мать ребёнка: Кутырева Агафья

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1795

Сын: Кутырев Андрей Панкратьевич

Мать ребёнка: Кутырева Агафья

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутырева Агафья

Смерть
Неизвестно
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