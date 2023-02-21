Кутырев Панкратий Алексеевич
Место рожденияд. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1787
Сын: Кутырев Сафрон Панкратьевич
Мать ребёнка: Кутырева Агафья
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1795
Сын: Кутырев Андрей Панкратьевич
Мать ребёнка: Кутырева Агафья
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутырева Агафья
Смерть
Неизвестно