Кутырев Никита Андреевич
Место рожденияд. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Устинья Никитична
Мать ребёнка: Кутырева Наталья Трофимовна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Аксинья Никитична
Мать ребёнка: Кутырева Наталья Трофимовна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Федора Никитична
Мать ребёнка: Кутырева Наталья Трофимовна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно