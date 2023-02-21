Кутырев Никита Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутырев Никита Андреевич

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Место рождения

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Кутырев Андрей Панкратьевич

Мать: Кутырева Татьяна Емельяновна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Устинья Никитична

Мать ребёнка: Кутырева Наталья Трофимовна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Аксинья Никитична

Мать ребёнка: Кутырева Наталья Трофимовна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Федора Никитична

Мать ребёнка: Кутырева Наталья Трофимовна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутырева Наталья Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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