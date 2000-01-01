Кутырева Татьяна Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Кристина
Отец ребёнка: Кутырев Андрей Панкратьевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Кутырев Андрей Панкратьевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно