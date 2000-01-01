Кутырева Татьяна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутырева Татьяна Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Кристина

Отец ребёнка: Кутырев Андрей Панкратьевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1815

Сын: Кутырев Никита Андреевич

Отец ребёнка: Кутырев Андрей Панкратьевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутырев Андрей Панкратьевич

Смерть
Неизвестно
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