Кутырева Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Кутырев Сафрон Панкратьевич
Отец ребёнка: Кутырев Панкратий Алексеевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1795
Сын: Кутырев Андрей Панкратьевич
Отец ребёнка: Кутырев Панкратий Алексеевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно