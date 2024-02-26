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Волженин Мокин Яков Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: Волженин Мокин Василий Васильевич

Мать: Волженин Мокин Настасья Григорьевна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Волженин Мокин Василий Яковлев

Мать ребёнка: Волженин Мокин Марья Корнилова

Рождение ребёнка
1843 ст.

Дочь: Мавра Яковлева

Мать ребёнка: Волженин Мокин Марья Корнилова

Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: Марья Яковлева

Мать ребёнка: Волженин Мокин Марья Корнилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волженин Мокин Марья Корнилова

Смерть
1843
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