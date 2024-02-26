Волженин Мокин Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815 ст.
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Рождение ребёнка
1839
Сын: Волженин Мокин Василий Яковлев
Мать ребёнка: Волженин Мокин Марья Корнилова
Рождение ребёнка
1843 ст.
Дочь: Мавра Яковлева
Мать ребёнка: Волженин Мокин Марья Корнилова
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: Марья Яковлева
Мать ребёнка: Волженин Мокин Марья Корнилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1843