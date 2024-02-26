Волженин Мокин Василий Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Рождение ребёнка
1858
Сын: Волженин Мокин Тихон Васильевич
Мать ребёнка: Настасья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Настасья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Яковлевна
Смерть
Неизвестно