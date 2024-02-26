Волженин Мокин Василий Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волженин Мокин Василий Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Волженин Мокин Яков Васильевич

Мать: Волженин Мокин Марья Корнилова

Рождение ребёнка
1858

Сын: Волженин Мокин Тихон Васильевич

Мать ребёнка: Настасья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Настасья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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