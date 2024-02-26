Волженин Мокин Тихон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Волженин Мокин Василий Яковлев
Мать: Настасья Яковлевна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Волженин Николай Тихонович
Мать ребёнка: Волженина Мокина Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Мокин Волженин Дмитрий Тихонович
Мать ребёнка: Волженина Мокина Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Волженин Мокин Григорий Тихонович
Мать ребёнка: Волженина Мокина Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
23.05.1897
Сын: Волженин Мокин Иоанн Тихонович
Мать ребёнка: Волженина Мокина Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волженина Мокина Ольга Тихоновна
Мать ребёнка: Волженина Мокина Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Волженина Мокина Евгения Николаевна
Смерть
Неизвестно