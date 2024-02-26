Волженин Мокин Тихон Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолженин Мокин Тихон Васильевич

Волженин Мокин Тихон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Волженин Мокин Василий Яковлев

Мать: Настасья Яковлевна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Волженин Николай Тихонович

Мать ребёнка: Волженина Мокина Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Мокин Волженин Дмитрий Тихонович

Мать ребёнка: Волженина Мокина Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Волженин Мокин Григорий Тихонович

Мать ребёнка: Волженина Мокина Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
23.05.1897

Сын: Волженин Мокин Иоанн Тихонович

Мать ребёнка: Волженина Мокина Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волженина Мокина Ольга Тихоновна

Мать ребёнка: Волженина Мокина Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Волженина Мокина Евгения Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close