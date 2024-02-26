Волженин Мокин Марья Корнилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1839
Сын: Волженин Мокин Василий Яковлев
Отец ребёнка: Волженин Мокин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1843 ст.
Дочь: Мавра Яковлева
Отец ребёнка: Волженин Мокин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: Марья Яковлева
Отец ребёнка: Волженин Мокин Яков Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно