Волженин Мокин Марья Корнилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волженин Мокин Марья Корнилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Волженин Мокин Василий Яковлев

Отец ребёнка: Волженин Мокин Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1843 ст.

Дочь: Мавра Яковлева

Отец ребёнка: Волженин Мокин Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: Марья Яковлева

Отец ребёнка: Волженин Мокин Яков Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волженин Мокин Яков Васильевич

Смерть
Неизвестно
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