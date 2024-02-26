Волженин Мокин Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волженин Мокин Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.

Отец: Волженин Мокин Василий Мокиев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Волженин Мокин Яков Васильевич

Мать ребёнка: Волженин Мокин Настасья Григорьевна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Волженин Мокин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Волженин Мокин Настасья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волженин Мокин Настасья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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