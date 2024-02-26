Волженин Мокин Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.
Отец: Волженин Мокин Василий Мокиев
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Волженин Мокин Яков Васильевич
Мать ребёнка: Волженин Мокин Настасья Григорьевна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Волженин Мокин Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Волженин Мокин Настасья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно