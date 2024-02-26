Волженин Мокин Настасья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волженин Мокин Настасья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Волженин Мокин Яков Васильевич

Отец ребёнка: Волженин Мокин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Волженин Мокин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Волженин Мокин Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волженин Мокин Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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