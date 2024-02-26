Волженин Мокин Настасья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Волженин Мокин Яков Васильевич
Отец ребёнка: Волженин Мокин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Волженин Мокин Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Волженин Мокин Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно