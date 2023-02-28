Кондрашов Козьма Лукич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиОколо 1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Кондрашова Вера Козьминична
Мать ребёнка: Кондрашова Елена Михайловна
Бракосочетание
До 1795
Рождение ребёнка
Около 1807
Мать ребёнка: Кондрашова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1813
Мать ребёнка: Кондрашова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: Кондрашова Елена Михайловна
Смерть
Около 1820