Кондрашов Козьма Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондрашов Козьма Лукич

Кондрашов Козьма Лукич

avatar

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Около 1820

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Кондрашов Лука Савельевич

Мать: Кондрашова Евдокия Евдокимовна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Кондрашова Вера Козьминична

Мать ребёнка: Кондрашова Елена Михайловна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1795

Жена: Кондрашова Елена Михайловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Кондрашов Сергей Козьмич

Мать ребёнка: Кондрашова Елена Михайловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Кондрашов Иван Козьмич

Мать ребёнка: Кондрашова Елена Михайловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Кондрашов Павел Козьмич

Мать ребёнка: Кондрашова Елена Михайловна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Около 1820
Тула, город Тула, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close