Кондрашов Сергей Козьмич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Кондрашов Фёдор Сергеевич
Мать ребёнка: Кондрашова Олимпиада Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Кондрашов Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Кондрашова Олимпиада Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Кондрашов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Кондрашова Олимпиада Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно