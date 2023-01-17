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Кондрашов Сергей Козьмич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Кондрашов Козьма Лукич

Мать: Кондрашова Елена Михайловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Кондрашов Фёдор Сергеевич

Мать ребёнка: Кондрашова Олимпиада Николаевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Кондрашов Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Кондрашова Олимпиада Николаевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Кондрашов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Кондрашова Олимпиада Николаевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Олимпиада Николаевна

Смерть
Неизвестно
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