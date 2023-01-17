Кондрашова Елена Михайловна
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Кондрашова Вера Козьминична
Отец ребёнка: Кондрашов Козьма Лукич
Бракосочетание
До 1795
Рождение ребёнка
Около 1807
Отец ребёнка: Кондрашов Козьма Лукич
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Кондрашов Козьма Лукич
Рождение ребёнка
Около 1819
Отец ребёнка: Кондрашов Козьма Лукич
Смерть
Неизвестно