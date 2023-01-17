Кондрашова Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондрашова Елена Михайловна

Кондрашова Елена Михайловна

avatar

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Кондрашова Вера Козьминична

Отец ребёнка: Кондрашов Козьма Лукич

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1795

Муж: Кондрашов Козьма Лукич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Кондрашов Сергей Козьмич

Отец ребёнка: Кондрашов Козьма Лукич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Кондрашов Иван Козьмич

Отец ребёнка: Кондрашов Козьма Лукич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Кондрашов Павел Козьмич

Отец ребёнка: Кондрашов Козьма Лукич

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close