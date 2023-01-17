Кондрашова Евдокия Евдокимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Кондрашова Евдокия Лукинична
Отец ребёнка: Кондрашов Лука Савельевич
Бракосочетание
До 1774
Рождение ребёнка
Около 1776
Отец ребёнка: Кондрашов Лука Савельевич
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Кондрашов Иван Лукич
Отец ребёнка: Кондрашов Лука Савельевич
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Кондрашов Лука Савельевич
Смерть
До 1834