Кондрашова Евдокия Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Евдокия Евдокимовна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1749 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Кондрашова Евдокия Лукинична

Отец ребёнка: Кондрашов Лука Савельевич

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1774

Муж: Кондрашов Лука Савельевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Кондрашов Козьма Лукич

Отец ребёнка: Кондрашов Лука Савельевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Кондрашов Иван Лукич

Отец ребёнка: Кондрашов Лука Савельевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Кондрашов Антон Лукич

Отец ребёнка: Кондрашов Лука Савельевич

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
До 1834
Тула, город Тула, Тульская область
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