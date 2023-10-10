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Кондрашов Лука Савельевич

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Кондрашов Савва Алексеевич

Мать: Кондрашова Лукерья Ильинична

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Кондрашова Евдокия Лукинична

Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Евдокимовна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1774

Жена: Кондрашова Евдокия Евдокимовна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Кондрашов Козьма Лукич

Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Евдокимовна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Кондрашов Иван Лукич

Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Евдокимовна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Кондрашов Антон Лукич

Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Евдокимовна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
До 1834
Тула, город Тула, Тульская область
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