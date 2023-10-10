Кондрашов Лука Савельевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиДо 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Кондрашова Евдокия Лукинична
Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Евдокимовна
Бракосочетание
До 1774
Рождение ребёнка
Около 1776
Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Кондрашов Иван Лукич
Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Евдокимовна
Смерть
До 1834