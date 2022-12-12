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Кондрашов Савва Алексеевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

Около 1780

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Кондрашов Алексей Павлович

Мать: Кондрашова Аграфена

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Кондрашова Евдокия Савельевна

Мать ребёнка: Кондрашова Лукерья Ильинична

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Кондрашова Пелагея Савельевна

Мать ребёнка: Кондрашова Лукерья Ильинична

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Кондрашов Лука Савельевич

Мать ребёнка: Кондрашова Лукерья Ильинична

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Лукерья Ильинична

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Около 1780
Тула, город Тула, Тульская область
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