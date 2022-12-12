Кондрашов Савва Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиОколо 1780
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Кондрашов Алексей Павлович
Мать: Кондрашова Аграфена
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Кондрашова Евдокия Савельевна
Мать ребёнка: Кондрашова Лукерья Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Кондрашова Пелагея Савельевна
Мать ребёнка: Кондрашова Лукерья Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Кондрашов Лука Савельевич
Мать ребёнка: Кондрашова Лукерья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1780