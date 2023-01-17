Кондрашов Алексей Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1685
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685
Отец: Кондрашов Павел Иванович
Мать: Кондрашова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1714
Сын: Кондрашов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Кондрашова Аграфена
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Кондрашов Савва Алексеевич
Мать ребёнка: Кондрашова Аграфена
Бракосочетание
До 1717
Жена: Кондрашова Аграфена
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Кондрашов Борис Алексеевич
Мать ребёнка: Кондрашова Аграфена
Смерть
Неизвестно