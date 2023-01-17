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Кондрашов Алексей Павлович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: Кондрашов Павел Иванович

Мать: Кондрашова Пелагея

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Кондрашов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Кондрашова Аграфена

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Кондрашов Савва Алексеевич

Мать ребёнка: Кондрашова Аграфена

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1717

Жена: Кондрашова Аграфена

Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Кондрашов Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Кондрашова Аграфена

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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