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Кондрашов Павел Иванович

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1663

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1663

Отец: Кондрашов Иван Семёнович

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1685

Жена: Кондрашова Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Кондрашов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Кондрашова Пелагея

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Кондрашов Иван Павлович

Мать ребёнка: Кондрашова Пелагея

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1697

Дочь: Кондрашова Матрёна Павловна

Мать ребёнка: Кондрашова Пелагея

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1704

Дочь: Кондрашова Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Кондрашова Пелагея

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно