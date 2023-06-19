Кондрашов Павел Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1663
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1663
Отец: Кондрашов Иван Семёнович
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1685
Жена: Кондрашова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1685
Сын: Кондрашов Алексей Павлович
Мать ребёнка: Кондрашова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1695
Мать ребёнка: Кондрашова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1697
Дочь: Кондрашова Матрёна Павловна
Мать ребёнка: Кондрашова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1704
Дочь: Кондрашова Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Кондрашова Пелагея
Смерть
Неизвестно