Кондрашова Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Аграфена

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1685 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Кондрашов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Кондрашов Алексей Павлович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Кондрашов Савва Алексеевич

Отец ребёнка: Кондрашов Алексей Павлович

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1717

Муж: Кондрашов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Кондрашов Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Кондрашов Алексей Павлович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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