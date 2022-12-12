Кондрашова Аграфена
Место рождения
Дата рожденияОколо 1697
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1714
Сын: Кондрашов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Кондрашов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Кондрашов Савва Алексеевич
Отец ребёнка: Кондрашов Алексей Павлович
Бракосочетание
До 1717
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Кондрашов Борис Алексеевич
Отец ребёнка: Кондрашов Алексей Павлович
Смерть
Неизвестно