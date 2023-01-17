Кондрашова Лукерья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Лукерья Ильинична

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1717 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Кондрашова Евдокия Савельевна

Отец ребёнка: Кондрашов Савва Алексеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Кондрашова Пелагея Савельевна

Отец ребёнка: Кондрашов Савва Алексеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Кондрашов Лука Савельевич

Отец ребёнка: Кондрашов Савва Алексеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Савва Алексеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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