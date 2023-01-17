Кондрашова Лукерья Ильинична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1710
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Кондрашова Евдокия Савельевна
Отец ребёнка: Кондрашов Савва Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Кондрашова Пелагея Савельевна
Отец ребёнка: Кондрашов Савва Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Кондрашов Лука Савельевич
Отец ребёнка: Кондрашов Савва Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно