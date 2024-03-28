торфинн сигурдссон могучий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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торфинн сигурдссон могучий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1009

Дата смерти

1064

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1009

Отец: сигурд хлодвирссон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: эрленд торфиннссон

Мать ребёнка: ингеборга финнсдоттир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: паль торфиннссон

Мать ребёнка: ингеборга финнсдоттир

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ингеборга финнсдоттир

Смерть
1064

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