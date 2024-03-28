торфинн сигурдссон могучий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1009
Дата смерти1064
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1009
Отец: сигурд хлодвирссон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: эрленд торфиннссон
Мать ребёнка: ингеборга финнсдоттир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: паль торфиннссон
Мать ребёнка: ингеборга финнсдоттир
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ингеборга финнсдоттир
Смерть
1064