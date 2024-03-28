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сигурд хлодвирссон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

960

Дата смерти

23.04.1014

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
960

Отец: хлодвир торфиннссон

Мать: эне, энья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: сумарлиди

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: хунди

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: донада, дональда оф альба

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: олит

Рождение ребёнка
980

Сын: бруси сигурдссон

Мать ребёнка: олит

Рождение ребёнка
989

Сын: эйнар сигурдссон криворотый

Мать ребёнка: олит

Рождение ребёнка
1009

Сын: торфинн сигурдссон могучий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
23.04.1014

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