сигурд хлодвирссон
Место рожденияНе указано
Дата рождения960
Дата смерти23.04.1014
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
960
Отец: хлодвир торфиннссон
Мать: эне, энья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: сумарлиди
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: хунди
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: олит
Рождение ребёнка
980
Сын: бруси сигурдссон
Мать ребёнка: олит
Рождение ребёнка
989
Сын: эйнар сигурдссон криворотый
Мать ребёнка: олит
Рождение ребёнка
1009
Сын: торфинн сигурдссон могучий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
23.04.1014