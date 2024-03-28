эрленд торфиннссон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1098
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: торфинн сигурдссон могучий
Мать: ингеборга финнсдоттир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: нн
Мать ребёнка: тора сумарлидисдоттир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: нн
Мать ребёнка: тора сумарлидисдоттир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: нн
Мать ребёнка: тора сумарлидисдоттир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: нн
Мать ребёнка: тора сумарлидисдоттир
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: тора сумарлидисдоттир
Смерть
1098