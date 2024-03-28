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эрленд торфиннссон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1098

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: торфинн сигурдссон могучий

Мать: ингеборга финнсдоттир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: нн

Мать ребёнка: тора сумарлидисдоттир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: нн

Мать ребёнка: тора сумарлидисдоттир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: нн

Мать ребёнка: тора сумарлидисдоттир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: нн

Мать ребёнка: тора сумарлидисдоттир

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: тора сумарлидисдоттир

Смерть
1098

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