тора сумарлидисдоттир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдитора сумарлидисдоттир

тора сумарлидисдоттир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: нн

Отец ребёнка: эрленд торфиннссон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: нн

Отец ребёнка: эрленд торфиннссон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: нн

Отец ребёнка: эрленд торфиннссон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: нн

Отец ребёнка: эрленд торфиннссон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: эрленд торфиннссон

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.