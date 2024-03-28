ингеборга финнсдоттир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ингеборга финнсдоттир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1069

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: финн арнессон

Мать: бергьют, бергльот хальвдансдоттир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: эрленд торфиннссон

Отец ребёнка: торфинн сигурдссон могучий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: паль торфиннссон

Отец ребёнка: торфинн сигурдссон могучий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: торфинн сигурдссон могучий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: малькольм

Отец ребёнка: малькольм 3

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: дональд

Отец ребёнка: малькольм 3

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: малькольм 3

Рождение ребёнка
1060

Сын: дункан 2

Отец ребёнка: малькольм 3

Смерть
1069

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