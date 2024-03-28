ингеборга финнсдоттир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1069
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: финн арнессон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: эрленд торфиннссон
Отец ребёнка: торфинн сигурдссон могучий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: паль торфиннссон
Отец ребёнка: торфинн сигурдссон могучий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: малькольм
Отец ребёнка: малькольм 3
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: дональд
Отец ребёнка: малькольм 3
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: малькольм 3
Рождение ребёнка
1060
Сын: дункан 2
Отец ребёнка: малькольм 3
Смерть
1069