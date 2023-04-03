Подцвиров Иван Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Подцвиров Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Подцвирова Федосья Васильева
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Подцвирова Федосья Васильева
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Графена Иванова
Мать ребёнка: Подцвирова Федосья Васильева
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Подцвирова Федосья Васильева
?, , ,
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Подцвирова Федосья Васильева
?, , ,
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Подцвирова Федосья Васильева
Рождение ребёнка
1787
Сын: Подцвиров Прокофий Иванов
Мать ребёнка: Подцвирова Федосья Васильева
Смерть
Неизвестно
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