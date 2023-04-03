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Подцвиров Иван Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Подцвиров Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Подцвиров Аким Иванов

Мать ребёнка: Подцвирова Федосья Васильева

Пыховка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Подцвиров Степан Иванов

Мать ребёнка: Подцвирова Федосья Васильева

Пыховка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Графена Иванова

Мать ребёнка: Подцвирова Федосья Васильева

Пыховка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Подцвиров Иван Иванов

Мать ребёнка: Подцвирова Федосья Васильева

?, , ,
Рождение ребёнка
1781

Сын: Подцвиров Василий Иванов

Мать ребёнка: Подцвирова Федосья Васильева

?, , ,
Рождение ребёнка
1782

Сын: Подцвиров Герасим Иванов

Мать ребёнка: Подцвирова Федосья Васильева

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1787

Сын: Подцвиров Прокофий Иванов

Мать ребёнка: Подцвирова Федосья Васильева

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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