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Подцвирова Федосья Васильева

Место рождения

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Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Подцвиров Аким Иванов

Отец ребёнка: Подцвиров Иван Федоров

Пыховка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Подцвиров Степан Иванов

Отец ребёнка: Подцвиров Иван Федоров

Пыховка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Подцвирова) Графена Иванова

Отец ребёнка: Подцвиров Иван Федоров

Пыховка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Подцвиров Иван Иванов

Отец ребёнка: Подцвиров Иван Федоров

Рождение ребёнка
1781

Сын: Подцвиров Василий Иванов

Отец ребёнка: Подцвиров Иван Федоров

Рождение ребёнка
1782

Сын: Подцвиров Герасим Иванов

Отец ребёнка: Подцвиров Иван Федоров

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1787

Сын: Подцвиров Прокофий Иванов

Отец ребёнка: Подцвиров Иван Федоров

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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