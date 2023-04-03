Подцвирова Федосья Васильева
Место рождения?, , ,
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Подцвиров Иван Федоров
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Подцвиров Иван Федоров
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Подцвирова) Графена Иванова
Отец ребёнка: Подцвиров Иван Федоров
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Подцвиров Иван Федоров
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Подцвиров Иван Федоров
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Подцвиров Иван Федоров
Рождение ребёнка
1787
Сын: Подцвиров Прокофий Иванов
Отец ребёнка: Подцвиров Иван Федоров
Смерть
Неизвестно