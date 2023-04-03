Подцвиров Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1712
Мать ребёнка: не указана
Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1731
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Пыховка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область