Подцвиров Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодцвиров Федор

Подцвиров Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подцвиров Михаил Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Подцвиров Никита Федоров

Мать ребёнка: не указана

Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Подцвиров Степан Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Подцвиров Иван Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Подцвиров Петр Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Подцвиров Павел Федоров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Пыховка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.