Малешин Прохор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малешин Прохор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1904

Дочь: Малешина Мария Прохоровна

Мать ребёнка: не указана

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малешина Полина Прохоровна

Мать ребёнка: не указана

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малешина Марфа Прохоровна

Мать ребёнка: не указана

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малешин Лазарь Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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