Малешин Прохор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1904
Дочь: Малешина Мария Прохоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малешина Полина Прохоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малешина Марфа Прохоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малешин Лазарь Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно