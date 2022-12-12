Малешин Лазарь Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малешин Лазарь Прохорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малешин Прохор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малешин Аркадий Лазаревич

Мать ребёнка: не указана

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малешин Николай Лазоревич

Мать ребёнка: Марфа

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малешина Татьяна Лазоревна

Мать ребёнка: Марфа

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа

Смерть
Неизвестно
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