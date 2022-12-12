Малешин Лазарь Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малешин Прохор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малешин Аркадий Лазаревич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малешин Николай Лазоревич
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малешина Татьяна Лазоревна
Мать ребёнка: Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа
Смерть
Неизвестно