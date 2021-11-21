Марфа
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Малешин Лазарь ПрохоровичНеизвестно г.р.
Дети
Малешин Николай ЛазоревичНеизвестно г.р.
Малешина Татьяна ЛазоревнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малешин Николай Лазоревич
Отец ребёнка: Малешин Лазарь Прохорович
Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малешина Татьяна Лазоревна
Отец ребёнка: Малешин Лазарь Прохорович
Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно