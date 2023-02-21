Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа

Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малешин Николай Лазоревич

Отец ребёнка: Малешин Лазарь Прохорович

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малешина Татьяна Лазоревна

Отец ребёнка: Малешин Лазарь Прохорович

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малешин Лазарь Прохорович

Смерть
Неизвестно