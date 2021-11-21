Марфа Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Марфа

Автор
ВК
Карамышев В.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Малешин Лазарь ПрохоровичНеизвестно г.р.
Дети
Малешин Николай ЛазоревичНеизвестно г.р.
Малешина Татьяна ЛазоревнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малешин Николай Лазоревич

Отец ребёнка: Малешин Лазарь Прохорович

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малешина Татьяна Лазоревна

Отец ребёнка: Малешин Лазарь Прохорович

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малешин Лазарь Прохорович

Смерть
Неизвестно

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