Малешина Полина Прохоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малешин Прохор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Михиенко Борис Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михиенко Василий Борисович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михиенко Елена Борисовна
Отец ребёнка: Михиенко Борис Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михиенко Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Михиенко Борис Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михиенко Ольга Борисовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно