Малешина Полина Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малешина Полина Прохоровна

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Место рождения

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малешин Прохор

Мать: не указана

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Михиенко Иван Борисович

Отец ребёнка: Михиенко Борис Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михиенко Василий Борисович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михиенко Борис Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михиенко Елена Борисовна

Отец ребёнка: Михиенко Борис Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михиенко Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Михиенко Борис Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михиенко Ольга Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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