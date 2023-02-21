Михиенко Борис Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихиенко Борис Антонович

Михиенко Борис Антонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михиенко Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Михиенко Иван Борисович

Мать ребёнка: Малешина Полина Прохоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михиенко Дмитрий Борисович

Мать ребёнка: Малешина Полина Прохоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михиенко Елена Борисовна

Мать ребёнка: Малешина Полина Прохоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малешина Полина Прохоровна

Смерть
Неизвестно
Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close