Михиенко Борис Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михиенко Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Малешина Полина Прохоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михиенко Дмитрий Борисович
Мать ребёнка: Малешина Полина Прохоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михиенко Елена Борисовна
Мать ребёнка: Малешина Полина Прохоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область