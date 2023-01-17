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Малешина Мария Прохоровна

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Место рождения

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

06.12.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1904

Отец: Малешин Прохор

Мать: не указана

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
22.11.1922

Муж: Власюга Павел Герасимович

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
05.01.1924

Дочь: Власюга Анна Павловна

Отец ребёнка: Власюга Павел Герасимович

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
20.06.1941

Сын: Власюга Владимир Павлович

Отец ребёнка: Власюга Павел Герасимович

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Имел брата близнеца Виктора
Рождение ребёнка
20.06.1941

Сын: Власюга Виктор Павлович

Отец ребёнка: Власюга Павел Герасимович

Имел брата близнеца Владимира Проживает в Хабаровском крае
Смерть
Неизвестно
Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
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