Малешина Мария Прохоровна
Место рождения
Дата рождения06.12.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1904
Отец: Малешин Прохор
Мать: не указана
Бракосочетание
22.11.1922
Рождение ребёнка
05.01.1924
Дочь: Власюга Анна Павловна
Отец ребёнка: Власюга Павел Герасимович
Рождение ребёнка
20.06.1941
Сын: Власюга Владимир Павлович
Отец ребёнка: Власюга Павел Герасимович
Имел брата близнеца Виктора
Рождение ребёнка
20.06.1941
Отец ребёнка: Власюга Павел Герасимович
Имел брата близнеца Владимира Проживает в Хабаровском крае
Смерть
Неизвестно