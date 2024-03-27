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Дементьев Матвей Ильич

Место рождения

с.Зерикла Абдулинский г-н

Дата рождения

10.10.1886

Дата смерти

23.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1886

Отец: Дементьев Илья Константинов

Мать: Дементьева Варвара Иванова

с.Зерикла Абдулинский г-н
Сарай-Гир, село на р.Сарайгирка. Основано в 1739 году крестьянами из Тамбовской губернии. Превоначально поселение именовалось как Михайловка, по имени первого переселенца. Затем название изменилось на... Показать все
Рождение ребёнка
1905

Сын: Дементьев Александр

Мать ребёнка: Дементьева Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Парфенова Ульяна Матвеевна

Мать ребёнка: Дементьева Анна Тимофеевна

Чкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зерекла
Рождение ребёнка
1912

Сын: Дементьев Флор Матвеевич

Мать ребёнка: Дементьева Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
04.07.1915

Сын: Дементьев Сергей Матвеевич

Мать ребёнка: Дементьева Анна Тимофеевна

Чкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зерекла
Рождение ребёнка
21.03.1918

Дочь: Демакина Клавдия Матвеевна

Мать ребёнка: Дементьева Анна Тимофеевна

Чкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зерекла
Рождение ребёнка
1921

Сын: Дементьев Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Дементьева Анна Тимофеевна

Чкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зеракла
Рождение ребёнка
1930

Сын: Дементьев Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Дементьева Анна Тимофеевна

Чкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зерекла
Военная служба
Неизвестно
Дементьев Матвей Ильич Ранен/контужен. Картотека потерь — Картотека потерь — Должность/Звание лейб-гренадер Воинская часть Лейб-гвардии Гренадерский полк Место рождения Самарская губ., Бугурусланский уезд, Сарайгирская вол. Причина выбытия ранен/контужен Дата выбытия 24.08.1914 Место события с. Высокое Тип документа Отчетно-осведомительные карточки Архив Российский Государственный Военно-исторический архив
Смерть
23.03.1942
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