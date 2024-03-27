Дементьев Матвей Ильич
Место рожденияс.Зерикла Абдулинский г-н
Дата рождения10.10.1886
Дата смерти23.03.1942
ПолМужской
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.10.1886
с.Зерикла Абдулинский г-н
Сарай-Гир, село на р.Сарайгирка. Основано в 1739 году крестьянами из Тамбовской губернии. Превоначально поселение именовалось как Михайловка, по имени первого переселенца. Затем название изменилось на... Показать все
Рождение ребёнка
1905
Сын: Дементьев Александр
Мать ребёнка: Дементьева Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Парфенова Ульяна Матвеевна
Мать ребёнка: Дементьева Анна Тимофеевна
Чкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зерекла
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Дементьева Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
04.07.1915
Сын: Дементьев Сергей Матвеевич
Мать ребёнка: Дементьева Анна Тимофеевна
Чкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зерекла
Рождение ребёнка
21.03.1918
Дочь: Демакина Клавдия Матвеевна
Мать ребёнка: Дементьева Анна Тимофеевна
Чкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зерекла
Рождение ребёнка
1921
Сын: Дементьев Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Дементьева Анна Тимофеевна
Чкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зеракла
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Дементьева Анна Тимофеевна
Чкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зерекла
Военная служба
Неизвестно
Дементьев Матвей Ильич Ранен/контужен. Картотека потерь — Картотека потерь — Должность/Звание лейб-гренадер Воинская часть Лейб-гвардии Гренадерский полк Место рождения Самарская губ., Бугурусланский уезд, Сарайгирская вол. Причина выбытия ранен/контужен Дата выбытия 24.08.1914 Место события с. Высокое Тип документа Отчетно-осведомительные карточки Архив Российский Государственный Военно-исторический архив
Смерть
23.03.1942