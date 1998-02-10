Дементьев Сергей Матвеевич
Место рожденияЧкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зерекла
Дата рождения04.07.1915
Дата смерти10.02.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1915
Военная награда
Неизвестно
Дементьев Сергей Матвеевич В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1915 Место рождения Оренбургская обл., Абдулинский р-н, с. Зерикла Наименование награды Орден Отечест... Показать все
Рождение ребёнка
1936
Бракосочетание
1936
Рождение ребёнка
30.06.1940
Рождение ребёнка
27.01.1942
Рождение ребёнка
15.02.1946
Бракосочетание
02.01.1952
Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дементьева (Шишкина) Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
25.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дементьева (Шишкина) Анастасия Яковлевна
Смерть
10.02.1998