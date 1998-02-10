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Дементьев Сергей Матвеевич

Место рождения

Чкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зерекла

Дата рождения

04.07.1915

Дата смерти

10.02.1998

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Жена

1912 г.р.
1914 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1915

Отец: Дементьев Матвей Ильич

Мать: Дементьева (Боклина) Анна Тимофеевна

Военная награда
Неизвестно
Дементьев Сергей Матвеевич В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1915 Место рождения Оренбургская обл., Абдулинский р-н, с. Зерикла Наименование награды Орден Отечест... Показать все
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дементьева (Налетова) Дарья Стефановна

Бракосочетание
1936

Жена: Дементьева (Налетова) Дарья Стефановна

Рождение ребёнка
30.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дементьева (Налетова) Дарья Стефановна

Рождение ребёнка
27.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дементьева (Налетова) Дарья Стефановна

Рождение ребёнка
15.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дементьева (Налетова) Дарья Стефановна

Бракосочетание
02.01.1952

Жена: Дементьева (Шишкина) Анастасия Яковлевна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дементьева (Шишкина) Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
25.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дементьева (Шишкина) Анастасия Яковлевна

Смерть
10.02.1998

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