Дементьева (Налетова) Дарья Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементьева (Налетова) Дарья Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1915 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1946 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Налетов Стефан

Мать: Пелагея

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: Дементьев Сергей Матвеевич

Бракосочетание
1936

Муж: Дементьев Сергей Матвеевич

Рождение ребёнка
30.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дементьев Сергей Матвеевич

Рождение ребёнка
27.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дементьев Сергей Матвеевич

Рождение ребёнка
15.02.1946

Сын: Дементьев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Дементьев Сергей Матвеевич

Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Смерть
1951
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