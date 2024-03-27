Дементьева (Налетова) Дарья Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1951
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Налетов Стефан
Мать: Пелагея
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Антонина Сергеевна
Отец ребёнка: Дементьев Сергей Матвеевич
Бракосочетание
1936
Рождение ребёнка
30.06.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дементьев Сергей Матвеевич
Рождение ребёнка
27.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дементьев Сергей Матвеевич
Рождение ребёнка
15.02.1946
Сын: Дементьев Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Дементьев Сергей Матвеевич
Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Смерть
1951