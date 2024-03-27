(Налетова) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Лапшина Маргарита Стефановна
Отец ребёнка: Налетов Стефан
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Дементьева Дарья Стефановна
Отец ребёнка: Налетов Стефан
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Чарикова Клавдия Стевановна
Отец ребёнка: Налетов Стефан
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Налетов Стефан
Смерть
Неизвестно