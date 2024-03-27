(Налетова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Налетова) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Лапшина Маргарита Стефановна

Отец ребёнка: Налетов Стефан

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Дементьева Дарья Стефановна

Отец ребёнка: Налетов Стефан

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Чарикова Клавдия Стевановна

Отец ребёнка: Налетов Стефан

Рождение ребёнка
1918

Сын: Налетов Егор Стефанович

Отец ребёнка: Налетов Стефан

Смерть
Неизвестно
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