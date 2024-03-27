Чарикова (Налетова) Клавдия Стевановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чарикова (Налетова) Клавдия Стевановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Налетов Стефан

Мать: (Налетова) Пелагея

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Смерть
1950

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