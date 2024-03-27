Чарикова (Налетова) Клавдия Стевановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти1950
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Налетов Стефан
Мать: (Налетова) Пелагея
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Смерть
1950