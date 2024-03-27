Дементьева (Шишкина) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементьева (Шишкина) Анастасия Яковлевна

Место рождения

Оренбургская губерния

Дата рождения

27.03.1914

Дата смерти

30.09.1993

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

1915 г.р.
1916 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1914

Отец: Шишкин Яков Матвеевич

Мать: Шишкина Евдокия Ивановна

Оренбургская губерния
Бракосочетание
02.01.1952

Муж: Дементьев Сергей Матвеевич

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дементьев Сергей Матвеевич

г. Абдулино (Абдулинский район)
Рождение ребёнка
25.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дементьев Сергей Матвеевич

г. Абдулино (Абдулинский район)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривцов Михаил Григорьевич

Смерть
30.09.1993
г.Абдулино, Оренбургская обл., Россия
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