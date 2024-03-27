Дементьева (Шишкина) Анастасия Яковлевна
Место рожденияОренбургская губерния
Дата рождения27.03.1914
Дата смерти30.09.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1914
Отец: Шишкин Яков Матвеевич
Мать: Шишкина Евдокия Ивановна
Оренбургская губерния
Бракосочетание
02.01.1952
Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дементьев Сергей Матвеевич
г. Абдулино (Абдулинский район)
Рождение ребёнка
25.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дементьев Сергей Матвеевич
г. Абдулино (Абдулинский район)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.09.1993
г.Абдулино, Оренбургская обл., Россия