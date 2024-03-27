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Шишкин Яков Матвеевич

Место рождения

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

15.02.1946

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Шишкин Матвей Иванович

Мать: Шишкина Пока Не Известно

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.05.1907

Дочь: Феодосия Яковлева

Мать ребёнка: Шишкина Евдокия Ивановна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.08.1908

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: Шишкина Евдокия Ивановна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Шишкин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Шишкина Евдокия Ивановна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.03.1914

Дочь: Дементьева Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Шишкина Евдокия Ивановна

Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Шишкина Евдокия Ивановна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.09.1921

Дочь: Затонская Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Шишкина Евдокия Ивановна

Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Евдокия Ивановна

Смерть
15.02.1946
Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
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