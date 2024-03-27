Шишкин Яков Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти15.02.1946
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Шишкин Матвей Иванович
Мать: Шишкина Пока Не Известно
Рождение ребёнка
28.05.1907
Дочь: Феодосия Яковлева
Мать ребёнка: Шишкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
03.08.1908
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: Шишкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Шишкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
27.03.1914
Дочь: Дементьева Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Шишкина Евдокия Ивановна
Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: Шишкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
27.09.1921
Дочь: Затонская Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Шишкина Евдокия Ивановна
Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишкина Евдокия Ивановна
Смерть
15.02.1946