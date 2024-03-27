Шишкина Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

24.01.1948

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1907

Дочь: Феодосия Яковлева

Отец ребёнка: Шишкин Яков Матвеевич

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.08.1908

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Шишкин Яков Матвеевич

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Шишкин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Шишкин Яков Матвеевич

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.03.1914

Дочь: Дементьева Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Шишкин Яков Матвеевич

Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Шишкин Яков Матвеевич

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.09.1921

Дочь: Затонская Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Шишкин Яков Матвеевич

Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Яков Матвеевич

Смерть
24.01.1948
Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
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