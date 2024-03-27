Шишкина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти24.01.1948
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Иван
Рождение ребёнка
28.05.1907
Дочь: Феодосия Яковлева
Отец ребёнка: Шишкин Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
03.08.1908
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Шишкин Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Шишкин Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
27.03.1914
Дочь: Дементьева Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Шишкин Яков Матвеевич
Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Шишкин Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
27.09.1921
Дочь: Затонская Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Шишкин Яков Матвеевич
Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.01.1948